Facebook Covid e Dpcm, Salvini all'attacco: "Che fine ha fatto la Campania? Ca nisciuno è fesso" Politica 5 Novembre 2020

“La Campania che fine ha fatto, un mistero. C’era De Luca che ha chiuso tutto e adesso la Campania non ha problemi”, per “Conte la Campania è gialla. ‘Acca nisciuno è fess’ Non ci sono fessi a Napoli, non ci sono pezzi a Milano, a Torino: magari c’è qualcuno che è attaccato alla poltrona a Roma”.

Così il leader della Lega Matteo Salvini in un video su Instagram.