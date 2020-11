0 Facebook Tragedia a Marcianise, addio alla stimata dottoressa Francesca Lasco Cronaca 3 Novembre 2020 16:25 Di redazione 2'

Lutto a Marcianise. La comunità piange la scomparsa prematura della dottoressa Francesca Lasco, 63enne originaria di Capodrise ma che da anni operava nella provincia di Caserta. La donna, nota come Franca, era molto amata e stimata tra i colleghi.

Tragedia a Marcianise, addio alla stimata dottoressa Francesca Lasco

Da quando si è sparsa la terribile notizia, sui social sono apparsi tantissimi messaggi di cordoglio da parte di amici e parenti. Tra le prime testimonianze d’affetto è giunta quella della collega, oggi consigliera regionale, Maria Luigia Iodice, che scrive“E’ morta la dott.ssa Franca Lasco. Notizia più triste non poteva arrivare in questa mattinata già densa di eventi terribili e dolorosi. Collega cara ma soprattutto compagna di momenti ludici e piacevoli in cui la sua risata diventava protagonista.”

Il cordoglio di amici e colleghi

“La scomparsa prematura della dott.ssa Franca Lasco sopraggiunge in un momento critico per tutti gli operatori sanitari, già duramente provati dallo sforzo ulteriore richiesto dalla attuale pandemia da Covid-19. Possa la sua perdita infondere nei nostri cuori, benché gettati nello sconforto, maggiore vigore per continuare la nostra comune battaglia. Sul suo capo piegato dalla sorte avversa si stenda la nostra carezza; mute le nostre lacrime si sciolgono in quelle di quanti l’amarono, nell’unanime cordoglio. Ciao Franca.”, queste le parole dell’amico Angelo.

Sul gruppo Facebook ‘Marcianise Express‘ si legge: “Marcianise in lutto. La dott.ssa Franca Lasco, di Capodrise, è ritornata alla casa del Padre suo in Cielo. Notizia più triste non poteva arrivare in questa giorni di eventi nefasti e dolorosi. Tutto il Nostro Cordoglio per lei e la sua Famiglia”.

I funerali

La salma giungerà domani mercoledì 4 novembre alle ore 10.30 nella Chiesa di S.Andrea Apostolo, a Capodrise, dove alle ore 11.00 sarà celebrato il rito funebre.