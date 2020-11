0 Facebook Incendio nella pescheria di Gennaro Di Napoli: il post su Facebook Incendio nella pescheria di Gennaro Di Napoli. Lo stesso gestore de 'I Diamanti del Mare' ha comunicato la notizia attraverso i social Cronaca 3 Novembre 2020 15:39 Di redazione 1'

Ha pubblicato un video successivamente postato sulla sua pagina Facebook. Prima il rogo che ha devastato uno spazio esterno e adiacente alla pescheria, poi le sue dichiarazioni rivolte ai clienti e ai presunti autori dell’incendio.

Incendio nella pescheria di Gennaro Di Napoli

Così Gennaro Di Napoli della pescheria “I Diamanti del Mare” ha reagito alle fiamme scatenate nel suo locale. “Una cattiveria, un gesto inaccettabile soprattutto in questo periodo. Forse do fastidio a qualcuno, ma mettevi in testa una cosa: io non mi arrendo“, ha detto Gennaro .

Il post su Facebook –

Buongiorno popolo…Il nostro banco è nato per aiutare il POPOLO, mangiare pesce FRESCO non deve essere un lusso o un privilegio per pochi…Purtroppo c’è una piccola minoranza di persone CATTIVE che addirittura in questo periodo così difficile sono arrivate a tutto ciò…di certo non ci faremo intimidire anzi.

I DIAMANTI DEL MARE combatterà sempre per voi, combatterà per il giusto e per prezzi ONESTI. NON DIMENTICATE CHE ROBIN HOOD E PER IL POPOLO. NUN FACIT E GELUS.