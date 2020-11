0 Facebook Bollettino Coronavirus in Italia, 28.244 nuovi casi e 353 morti nelle ultime 24 ore Cronaca 3 Novembre 2020 17:24 Di redazione 1'

I nuovi contagiati da coronavirus individuati in Italia sono 28.244 (ieri 22.253), secondo il sito della Protezione civile. L’incremento delle vittime è invece più netto, sono 353 in 24 ore (ieri 233), mai così tanti da inizio maggio. In totale i contagiati da inizio pandemia sono 759.829.

Sono 6.804 i nuovi contagi in Lombardia, 3.169 in Piemonte e 2.971 in Campania.