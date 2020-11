0 Facebook Francesco Totti positivo al Covid-19, l’ex calciatore aveva presentato lievi sintomi News 2 Novembre 2020 14:29 Di redazione 2'

E’ di queste ore la notizia della positività al Covid-19 di Francesco Totti. L’ex capitano della Roma nei giorni scorsi aveva presentato alcuni sintomi così ha deciso di sottoporsi al tampone che ha dato esito positivo.

Le condizioni di Francesco Totti

L’ex capitano della Roma nei giorni scorsi aveva avuto febbre e debolezza, ma le sue condizioni sarebbero gia’ in miglioramento. Qualche settimana fa il padre Enzo e’ morto proprio per complicanze dovute alla sua positivita’ al Coronavirus.

Totti ricorda Gigi Proietti

Proprio oggi Totti ha ricordato Gigi Proietti: “Va via un pezzo della nostra Roma, quella vera passionale e allegra. Il suo sorriso e’ stato e rimarra’ unico. Gigi era presente al ricevimento per il mio matrimonio, ci vedevamo in qualche occasione e con la sua allegria e il suo grande carisma trasmetteva sempre grande gioia- ha aggiunto TOTTI- Mi ha seguito per tutta la carriera da calciatore, era un grande tifoso romanista e ha rappresentato Roma nel mondo come solo noi veri romani sappiamo fare. Gigi ti voglio bene, anche dal cielo ci farai stare allegri. Roma ti sara’ sempre grata”, queste le parole dell’ex capitano giallorosso rilasciate al Foglio.