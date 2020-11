0 Facebook Vallo della Lucania, positivo al Covid parcheggiato per 3 ore in ambulanza Cronaca 2 Novembre 2020 15:17 Di redazione 2'

Ospedali al collasso, mancano i posti letto in Campania e i pazienti Covid sono costretti a estenuanti attese all’interno dei mezzi di soccorso. Sabato sera al pronto soccorso dell’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania, un uomo positivo al Coronavirus è rimasto bloccato per tre ore in ambulanza.

Il protagonista di questa odissea sanitaria è un paziente di Vallo. I familiari, notando un peggioramento dei sintomi, hanno chiamato il 118 avvisando della positività dell’uomo. Sul posto è giunta una ambulanza che, stando alle prime ricostruzioni, avrebbe avuto indicazioni di trasferire il malcapitato al “San Luca”.

Al momento, però, il presidio vallese non può accogliere pazienti covid. I sanitari del 118, avendo avuto indicazioni in tal senso, hanno comunque lasciato l’uomo all’esterno del pronto soccorso ed è toccato al personale del nosocomio capire come procedere.

Il vicino presidio di Agropoli, secondo quanto raccontato dai familiari, pare fosse saturo e impossibilitato ad accogliere il paziente. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della stazione di Vallo della Lucania, guidati dal comandante Sergi, che hanno cercato di ricostruire l’accaduto.

L’uomo non potendo accedere al pronto soccorso considerato il rischio di contaminare il reparto, è stato visitato dal medico di turno che ha ritenuto non necessario il ricovero. Dopo la visita ha fatto ritorno a casa.