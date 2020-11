0 Facebook Cosa ha detto Giletti a De Luca, sfuriata del conduttore: “Si vergogni” Spettacolo 2 Novembre 2020 11:44 Di redazione 3'

Momenti caldi durante l’ultima puntata di Non è l’Arena, quando Massimo Giletti, commentando un servizio andato in onda sulla situazione dell’ospedale Cardarelli di Napoli, ha attaccato duramente Vincenzo De Luca. Il conduttore televisivo non ha usato mezzi termini e rivolgendosi all’ultima diretta fatta dal governatore campano ha utilizzato toni piuttosto forti.

Cosa ha detto Giletti a De Luca

“E’ facile fare il lanciafiamme quando tutto va bene. Ma una regione non può trovarsi così impreparata alla pandemia. La scuola non è un posto dove si parcheggiano i bambini, ma ci permette di formare le generazioni che domani saranno i dirigenti di questo Paese. E’ una cosa seria. Lo abbiamo dimenticato?”, inizia così l’attacco di Massimo Giletti a Vincenzo De Luca.

LEGGI ANCHE: ELOGIO DI GILETTI AL COTUGNO

Riferendosi alla frase pronunciata dal governatore campano riguardo a una “bambina OGM”, come De Luca l’ha definita, Giletti ha detto: “Tenere in casa i ragazzi è un danno enorme che facciamo non solo a loro, ma a tutto il Paese. Ma come si permette di dire una roba del genere? Potrà anche aver chiesto scusa, ma non me ne frega niente. E’ una cosa vergognosa. Basta con chi ha successo con frasi inutili. Si dovrebbe vergognare. Chi amministra un Paese dovrebbe stare zitto e andare negli ospedali a vedere cosa non funziona. Non deve predicare inutilmente dietro a una bella scrivania comoda dicendo ca**ate. Queste sono ca**ate. Non è accettabile”.

Parole pesanti quelle di Giletti che per ora, non hanno ricevuto alcuna risposta da parte di Vincenzo De Luca. Va ancora una volta in onda la tv delle urla, dove emerge chi alza più la voce a discapito di qualsiasi contenuto di cui si possa parlare. Il conduttore, solito a lasciarsi trasportare emotivamente dai servizi che manda in onda, ha perso le staffe e ha deciso di dirgliene di tutti i colori al governatore campano. dimenticando forse, che proprio per il suo ruolo, dovrebbe narrare e non commentare, restando per quanto possibile super partes.

Il video del servizio sul Cardarelli a Non è l’Arena