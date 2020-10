0 Facebook Lockdown Cetara, il sindaco chiude il comune: “Troppi contagi” Cronaca 30 Ottobre 2020 08:56 Di redazione 2'

E’ Lockdown anche in un altro comune della Campania. Ad annunciarlo è stato il sindaco che ha deciso di riporre ai ripari a causa dei troppi contagi. A Cetara, in costiera amalfitana, il primo cittadino ha deciso di correre ai ripari e di imporre la chiusura generalizzata di tutti i negozi alle ore 14. Sospese anche le attività didattiche in presenza nella scuola dell’infanzia.

Sono 15 al momento i positivi, ma su una popolazione di poco più di 2mila abitanti, il sindaco non ha voluto perdere tempo. In serata ha annunciato la decisione via social. Restano aperte solo le farmacie e i servizi di ristorazione, per i quali valgono le regole stabilite dall’ordinanza regionale e dal decreto nazionale. Una decisione simile a quella adottata poche settimane fa dal sindaco di Monte di Procida.

Il provvedimento del sindaco avrà valore fino al 15 novembre e riguarda anche il comune, che sarà chiuso, e le chiese. Queste ultime potranno aprire solo per celebrare i funerali, ma a numero chiuso. Accesso vietato anche al cimitero in occasione delle festività del 1° e 2 novembre. Per evitare assembramenti, l’amministrazione ha disposto, a partire dalle 21, anche la chiusura di tutta la zona di Largo Marina e del porto.