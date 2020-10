0 Facebook Il Napoli batte la Real Sociedad ma la vittoria è amara: sul finale espulso Osimhen Calcio Napoli 29 Ottobre 2020 23:01 Di redazione 3'

Il Napoli ha battuto in trasferta la Real Sociedad 1-0 nell’incontro valido per il Gruppo F di Europa League. Decisiva la rete di Politano al 10′ della ripresa. I partenopei hanno chiuso in dieci uomini per l’espulsione di Osimhen nel finale (93′). Prima vittoria nel girone per la formazione di Gattuso che sale a 3 punti.

Il Napoli si riscatta in Europa League dopo lo scivolone dell’esordio. I partenopei, sconfitti al San Paolo dall’Alkmaar (a sorpresa capolista a punteggio pieno nel gruppo F), raccolgono tre punti dalla trasferta piu’ insidiosa del girone. A San Sebastian, una rete di Politano stende la Real Sociedad per 1-0 e permette al Napoli di ritornare in carreggiata prima delle due partite contro il Rijeka fanalino di coda. Una partita di carattere per la squadra di Gattuso, che al 22′ deve gia’ fare a meno di Insigne per un problema muscolare.

Il capitano, sostituito da Lozano, si era reso pericoloso con una bella azione personale in un avvio che sembrava poter premiare gli ospiti, a un passo dal vantaggio poco dopo con Mario Rui. Col passare dei minuti, invece, la Real Sociedad prende campo e scandisce i ritmi con un palleggio di qualita’, pur non rendendosi particolarmente pericolosa nel primo tempo ad eccezione di un colpo di testa di Merino. Il Napoli, pero’, con un lampo di Politano passa in vantaggio al 55′: l’ala ex Inter riceve da Bakayoko e calcia da fuori, la deviazione di Sagnan mette fuori causa Remiro ed e’ 1-0.

Gattuso cala comunque gli assi per l’ultima mezz’ora di partita ridisegnando il fronte offensivo con Osimhen e Mertens, i baschi ricominciano ad attaccare ma al 66′ Ospina si supera su Portu. Il NAPOLI regge grazie alla fase difensiva guidata da un Koulibaly praticamente perfetto, all’85’ trova il raddoppio con Osimhen ma l’arbitro Craig Pawson non convalida per il doppio tocco di Mario Rui sulla punizione battuta perdendo gli appoggi. La Real Sociedad prova dunque ad accelerare le operazioni ma non trova varchi tra le linee compatte della squadra di Gattuso: dopo 4′ di recupero il Napoli puo’ festeggiare la sua prima vittoria europea stagionale pur registrando un’ingenua espulsione di Osimhen per un doppio giallo.