E’ diventato virale il post di Giuseppe Granata, titolare della pizzeria Félla di Sant’Anastasia, in provincia di Napoli. Il messaggio si riferisce a un episodio spiacevole che è avvenuto all’interno del suo negozio.

Cosa è successo nella pizzeria Félla di Sant’Anastasia

Una signora che aveva ordinato una pizza nel negozio, quando l’è stata servita ha risposto: “Ah ma è nero“. Ingenuamente il titolare aveva pensato si riferisse al cornicione bruciato, ma quando la donna ha incalzato, spiegandogli che si riferiva al commesso di origini benegalesi, Polash, non ci ha visto più. Secondo la signora ci sarebbe stato un pericolo di contrarre il Coronavirus.

Così Granata prima le ha spiegato che Polash, come tutti i suoi dipendenti, segue le normative anti-Covid e che non c’è poi alcuna correlazione tra il colore della pelle e il rischio di contagio, è stato costretto a invitare la signora a lasciare la sua pizzeria.

Le parole di Giuseppe Granata

“Mai avrei immaginato di dover invitare ad uscire un cliente dal mio locale per atteggiamenti poco graditi. E invece mi sono sentito costretto, una signora, conosciuta, è entrata, ha chiesto 2 tranci di pizza, li ho passati in cucina per farli completare, a prenderli dal banco è stato Polash, bengalese da 7 anni regolarmente in Italia, lavoratore, umile, residente nel quartiere Capodivilla. La signora, titolo attribuito solo ed esclusivamente per l’età avanzata, ha iniziato dicendo “ah ma è nero”, ho finto di non sentire, poi l’ha detto a me direttamente, per farsi sentire, le ho risposto chiedendo dove fosse il problema, inizialmente giuro credevo si riferisse al colore del cornicione della pizza un pò più cotta, lei mi ha detto che hanno il corona virus, che è straniero, le ho spiegato che Polash è da 7 anni in Italia e lavora regolarmente, si igienizza e rispetta tutti i protocolli di sicurezza per lavorare, poi ho aggiunto che vive a Capodivilla, la signora ha detto che li c’è un focolaio, che “di loro” ce ne sono tanti. L’ho invitata ad uscire, ad assistere incredula una cliente, anch’essa di colore. P.s. Le due marinare le abbiamo mangiate io e Polash, alla faccia sua aggiungerei”, questo il messaggio di granata sui social. Il post ha ricevuto il plauso di tantissime persone, che si sono complimentate con lui per aver dato un grande esempio.

