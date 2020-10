0 Facebook Perché Andrea Zelletta ha lasciato momentaneamente la casa del GFVip, il messaggio del programma Spettacolo 29 Ottobre 2020 20:59 Di redazione 1'

Mistero sull’uscita momentaneamente di Andrea Zelletta dalla casa del Grande Fratello Vip. Prima che arrivasse la comunicazione ufficiale sui profili social del programma, molti telespettatori si erano chiesti che fine avesse fatto il concorrente.

Cosa è successo ad Andrea Zelletta

Andrea Zelletta, secondo quanto riferito dal Grande Fratello Vip, ha lasciato la casa provvisoriamente per motivi personali. Si legge nel post: “Andrea Zelletta è uscito momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi personali”.

Il post ha ricevuto in poco tempo moltissimi commenti da parte dei fan del GFVip, in tanti si sono preoccupati per il giovane influencer, augurandosi che non sia nulla di grave. C’è chi ricorda che quando è accaduto in passato con altri concorrenti le ragioni erano legate a motivi di salute personali o legati a qualche familiare. Spaventati anche gli altri concorrenti da quest’uscita veloce ed inaspettata.

Il post del Grande Fratello Vip