Grande vincita a Caserta al Superenalotto. La dea bendata si è fermata in città mertedì 27 ottobre premiando un fortunato giocatore, che ha centrato un “5” da 18.292,24 euro. La giocata vincente è stata convalidata nella tabaccheria Iannazzo, in piazza Mattia Ricca.

La caccia al “6” invece continua e per il concorso di giovedì il Jackpot metterà in palio 57,4 milioni di euro. L’ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Campania – riferisce Agipronews – il 6 manca dal 30 dicembre del 2014, con 18 milioni finiti a Castellammare di Stabia.