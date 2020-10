0 Facebook I ristoranti puntano sul brunch, da Cisterna Bistrot arriva l’appuntamento itinerante: prima tappa in Sicilia Eventi 29 Ottobre 2020 12:18 Di redazione 1'

Da Cisterna a Napoli inizia un viaggio, attraverso cibo, cultura e musica, nelle diverse regioni italiane. Il bistrot nel cuore del centro storico cittadino punta sul brunch itinerante, accogliendo i clienti ogni weekend dalle 12 alla scoperta delle specialità italiane. La prima tappa – sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre – sarà la Sicilia.

“Lunch is the new dinner“, questo il messaggio di Cisterna Bistrot che ha organizzato un appuntamento nuovo, nel pieno rispetto delle normative anti-Covid 19, per offrire un’esperienza diversa ai suoi clienti. Un concept che vuole esaltare la valenza culturale che le specialità gastronomiche sono per il nostro Paese, per conoscerlo fino in fondo, “assaporandone” ogni specialità.

Nasce così l’idea del brunch itinerante di Cisterna Bistrot, che da sempre organizza esperienze “cross-culinarie” per regalare viaggi attraverso degustazioni, accompagnate da buona musica e incontri culturali. Specialità autoctone dei diversi luoghi, “visitati” di tappa in tappa, da gustare ascoltando musiche popolari di ogni regione, è questo il mix che accompagnerà gli appuntamenti del weekend nel bistrot del centro storico.