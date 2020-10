0 Facebook Cava piange Gerardo Memoli, morto di Covid-19 dopo la madre: lascia una moglie e una figlia News 29 Ottobre 2020 12:59 Di redazione 2'

Un’altra vittima a causa del Covid-19 in Campania. Gerardo Memoli è deceduto all’età di 48 anni a causa del Coronavirus. Originario di Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno, era ricoverato presso l’ospedale “Giovanni da Procida”.

Lutto a Cava per la morte di Gerardo Memoli

Diverse le complicazioni che aveva avuto a causa di questo nemico invisibile che purtroppo se l’è portato via. Anche la madre, ottantaseienne, è deceduta per Covid-19. La notizia della morte di Gerardo Memoli ha sconvolto l’intera comunità. Il quarantottenne lascia una moglie e una figlia, lo scorso 16 ottobre aveva festeggiato il suo compleanno.

Tantissimi i messaggi di cordoglio per la morte di Gerardo. “Voglio ricordarti così, coi nostri sfottò da terzo livello, con il caffè al volo al bar, con i tuoi occhi limpidi e puliti, la tua gentilezza e il tuo amore per la famiglia. Voglio ricordarti così, perché in fondo sarai sempre nel mio cuore come una persona davvero speciale e se ti penso, penso a qualcosa di bello…buon viaggio collega…amico…veglia sulla tua famiglia”, queste e tante altre le parole di cordoglio per la scomparsa del quarantottenne.