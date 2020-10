0 Facebook Lockdown, De Magistris e Sala scrivono a Speranza: “Napoli e Milano unite” De Magistris: "è un momento difficile in cui decisioni difficili vanno prese insieme" Politica 28 Ottobre 2020 15:57 Di Cristina Siciliano 2'

Una lettera scritta a quattro mani e indirizzata al ministro della Salute, Roberto Speranza, per chiedere chiarimenti sulle dichiarazioni rilasciate ieri dal suo consulente, Walter Ricciardi, che ha ribadito quanto l’ipotesi di un lockdown sia “necessaria” per Napoli e Milano.

Lockdown, De Magistris e Sala scrivono a Speranza

“Stamattina ci siamo sentiti con il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, perché ieri il consulente del ministero della Salute, il professor Ricciardi, ha evocato un lockdown a Napoli e Milano – ha spiegato Sala in un video suoi social -. Abbiamo scritto al ministro per chiedergli se quella e’ un’opinione del suo consulente o e’ un’opinione del ministero e, nel caso fosse un’opinione del ministero, se e’ basata su dati e informazioni che il ministero ha e noi non abbiamo“.

Covid: de Magistris, unità Milano-Napoli un bel segnale

Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha dichiarato in un video sui social: ”E’ un momento difficile in cui decisioni difficili vanno prese insieme. Serve grande collaborazioni fra le istituzioni, tra Governo, Regioni e città in modo che insieme si possano prendere decisioni migliori a tutela della salute dei nostri cittadini anche per salvaguardare la situazione che diventa sempre più esplosiva dal punto di vista sociale, economico e del lavoro. Credo che questo messaggio di unita’ tra le città di Napoli e Milano e’ un bel segnale per il nostro Paese”.

Nella lettera, ha spiegato de Magistris, ”abbiamo chiesto al ministro di farci sapere quale è la posizione sua e del Ministero e se hanno elementi, dati, circostanze e informazioni che in questo momento non sono a disposizione delle nostre città”.