Covid a Castellammare, donna positiva muore in ospedale
28 Ottobre 2020

Il Coronavirus miete un’altra vittima. È morta, questa mattina alle otto, un’anziana ricoverata in ospedale d’urgenza per il veloce aggravarsi delle sue condizioni. La donna, di 80 anni, aveva contratto il virus pochi giorni prima e nonostante gli sforzi fatti dai medici non c’è stato nulla da fare per salvarla.

La notizia è stata riportata dalla pagina Facebook Essere Stabia: “È successo di nuovo. Una donna ieri è morta a causa del Coronavirus. È la prima vittima stabiese di questa seconda ondata. Qualcuno dirà che era anziana, altri si culleranno nell’ipotesi che avesse malattie pregresse, ma guardiamoci intorno, pensiamo ai nostri cari. Quanti anziani ci sono? Quanti di questi hanno qualche patologia? Nessuno si salva da solo”.

