0 Facebook Corona e Carlos di nuovo assieme sorridenti: “Non strumentalizzare per nessun becero fine” Spettacolo 28 Ottobre 2020 18:01 Di redazione 2'

Dopo l’ultimo video pubblicato da Carlos, sembra che in casa Corona sia tornato il sereno. Il ragazzo ha deciso di condividere un nuovo filmato dopo il polverone mediatico alzatosi sulla telefonata tra lui e la madre, in cui spiegava di voler lasciare casa del padre.

Cosa è successo tra Carlos e Corona

Carlos ha così deciso di tornare a parlare, spiegando che in quel momento non “stava al meglio”. Poi è comparso nuovamente nelle storie del padre, dimostrando che vive ancora con lui. Corona e il figlio sono apparsi molto sorridenti mentre facevano colazione.

L’avvertimento di Corona dopo il video di Carlos

Il padre, in uno dei post precedenti, aveva condiviso il video di Carlos allegando un commento che suona come un invito, rivolto alla stampa, di non strumentalizzare lo sfogo del figlio. “NON DOVETE SCUSARVI DOVETE SOLTANTO CAPIRE E NON COMPATIRE MA SOPRATTUTTO NON STRUMENTALIZZARE PER NESSUN BECERO FINE.MI RIFERISCO A TUTTA LA STAMPA”, questo il messaggio di Corona.

Tanti i commenti al post di Corona da parte di chi accusa lui e Nina di strumentalizzare il figlio.

Il post di Fabrizio Corona