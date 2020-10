0 Facebook Napoli, chiude “Il Ciottolo”: 27 famiglie in cassa integrazione Napoli Città 27 Ottobre 2020 09:58 Di redazione 1'

“Arriva il momento, anche Il Ciottolo abbassa le serrande. Mettendo in cassa integrazione 27 famiglie! La riapertura e da destinarsi, finché non ci sarà qualche decreto che ci mette in condizione di ritornare a lavorare”. Con questo sfogo affidato ad un post su Facebook, i titolare Gino Nergamè annuncia la chiusura della sua attività.

Napoli, chiude “Il Ciottolo”: 27 famiglie in cassa integrazione

Il Ciottolo è uno stoico bar-cornetteria di via Marina, punto di riferimento di molti giovani napoletani. Purtroppo nell’ultimo anno la crisi dovuta alla pandemia da Coronavirus ha messo in difficoltà tutte le attività e anche quelle che sembravano incrollabili si trovano oggi, dinnanzi all’ennesimo decreto che limita l’apertura dei locali, ad abbassare la saracinesca. L’ultimo Dpcm penalizza soprattutto le attività dedite alla vita serale e notturna.

IL POST SU FACEBOOK