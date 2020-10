0 Facebook Il segreto di Elisabetta Gregoraci: “Non può fidanzarsi per tre anni”. Spunta contratto pre-matrimoniale Spettacolo 27 Ottobre 2020 16:19 Di redazione 2'

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip si è dedicato ampio spazio a un possibile segreto che avrebbe Elisabetta Gregoraci. La show girl una sera avrebbe svelato a Pierpaolo Pretelli un dettaglio sulla sua vita privata. Gli avrebbe anche scritto un nome sulla mano per evitare che le telecamere lo riprendessero.

Il segreto di Elisabetta Gregoraci

Quando, però, Signorini ha chiesto alla Gregoraci di cosa si trattasse lei, in evidente imbarazzo, ha sviato il discorso. Lo stesso Pretelli, legatissimo ad Elisabetta, non ha raccontato cosa le avesse scritto la show girl. Secondo molti potrebbe essere stato il nome della persona che lei frequentava fuori dalla casa, lei stessa aveva detto che le capitava di pensare a qualcuno o qualche segreto che riguarda la sua vita.

Contratto pre-matrimoniale tra Briatore e la Gregoraci

A svelare l’arcano del perché tanto mistero ci sarebbe una dichiarazione fatta da Alfonso Signorini un anno fa nel programma di Chiambretti. Il direttore di Chi parlò di un contratto pre-matrimoniale molto rigido tra Briatore e la Gregoraci, secondo cui lei per tre anni dalla loro separazione non potrebbe ufficializzare alcuna relazione con un altro uomo su copertine dei giornali.

“Lo sanno in pochi ma esiste un contratto post matrimoniale pazzesco fra la Gregoraci e Briatore. La ‘conditio sine qua non’ che lui ha imposto a lei è questa: per tre anni dopo la separazione non deve farsi vedere sui giornali con un altro uomo, altrimenti deve pagare delle penali salatissime. Lei ha firmato, ecco perché non la vediamo mai con altre persone… Magari si frequenta con qualcuno, però si fa gli affari suoi“, queste le parole di Signorini.

Potrebbe essere questo il motivo per cui Elisabetta non parla della sua relazione fuori dalla casa o non ufficializza il suo rapporto con il concorrente del GFVip. Se davvero ci fosse un contratto, questo dovrebbe scadere nel giro di un paio di mesi e in quel momento la Gregoraci potrebbe decidere di uscire allo scoperto, magari proprio con Pretelli.