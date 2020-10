Bollettino Coronavirus in Campania, 2.761 positivi nelle ultime 24 ore

Il Comune di Quindici, in provincia di Avellino, ha disposto il divieto di uscire per i minori se non per comprovate necessità e sempre accompagnati da un genitore. Ad a

News 27 Ottobre 2020 - 15:14 di redazione

Resta in vigore almeno per altri 10 giorni la sospensione dell'attività didattica in presenza per le scuole primarie e secondarie in Campania. E' questo l'esito della ri