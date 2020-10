0 Facebook Allarme Coronavirus, il Comune di Quindici vieta ai minori di uscire se non per comprovate necessità Cronaca 27 Ottobre 2020 15:49 Di redazione 1'

Il Comune di Quindici, in provincia di Avellino, ha disposto il divieto di uscire per i minori se non per comprovate necessità e sempre accompagnati da un genitore. Ad annunciare la nuova ordinanza è stato il sindaco, Eduardo Rubinaccio, che sul suo profilo Facebook ha pubblicato il testo dell’ordinanza.

A Quindici divieto di uscire di casa per i minori

Il provvedimento, secondo quanto si legge, è dettato dall’aggravarsi della situazione contagi sul territorio comunale. Gli ultimi dati hanno spinto Rubinaccio ad emanare quest’ordinanza per evitare che gruppi di minori si radunino per strada.

L’ordinanza entra in vigore da questo martedì 27 ottobre e dovrebbe scadere, salvo estensioni, il prossimo 3 novembre. Numerose le lamentele da parte dei cittadini per questo provvedimento.

La comunicazione del sindaco di Quindici