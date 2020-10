0 Facebook Antonino e Belen a luci rosse, il dettaglio della foto scatena i fan Spettacolo 27 Ottobre 2020 14:13 Di redazione 2'

La relazione tra Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez sembra andare a gonfie vele, quantomeno questo è ciò che si evince dalle rispettive pubblicazioni sui social. La show girl sembra davvero aver voltato pagina dopo la separazione da Stefano De Martino.

Foto a luci rosse di Belen e Antonino

A scatenare gli utenti sui social è stata una delle ultime foto pubblicate dal giovane hair stylist. Nell’immagine c’è Antonino che sorride accarezzando la gamba di Belen, che appare imbarazzata mentre si copre il volto. Nello scatto c’è un dettaglio intimo che riguarda Spinalbese che non è passato inosservato ai followers dell’hair stylist. In tanti si sono scatenati nei commenti: “Ma tenetevela voi una foto cosi intima….che tristezza”, “Belen non riesce a stare senza”, “Da questa foto si vede altro”.

Queste e altre le parole che alludono al dettaglio “intimo” della fotografia. Non sono mancate le critiche di chi si è scagliato contro Antonino, attaccandolo per aver deciso di pubblicare un’immagine ritenuta troppo “osé”.

Il post di Antonino Spinalbese