Un lutto ha colpito la comunità di Secondigliano, è deceduta una giovane madre di 30 anni. Si chiamava Imma Palummo, la triste notizia è stata data sul gruppo “Secondillyanum – Periferiamonews”.

Lutto a Secondigliano per la morte di Imma Palummo

Un post di cordoglio per la scomparsa di una ragazza strappata alla vita troppo presto. “È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari una giovane del nostro territorio, Imma Palummo. Ci uniamo alle condoglianze che in tanti intendono esprimere alla famiglia. R.I.P”, queste le parole di dolore. Stando a quanto si legge dai commenti, sembrerebbe che la giovane madre combattesse contro un brutto male.

Tantissimi i commenti di dolore al post, molte persone conoscevano Imma e hanno scritto parole di cordoglio per la sua scomparsa. “Imma il Signore ti accoglie fra le sue bracce adesso sei un Angelo veglia su tua figlia. Adesso hai finito di soffrire“, “Sentite condoglianze alle famiglie Palummo e Abbate non ci sono parole per confortarvi rip.imma”, questi e tanti altri i messaggi per Imma e la sua famiglia.