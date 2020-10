0 Facebook Non riesce a respirare e muore prima dell’arrivo dei soccorsi, il dramma del blogger Maisto: “Addio papà” Cronaca 26 Ottobre 2020 16:41 Di redazione 1'

La sorella di Vincenzo Maisto ha chiamato e aperto la porta di casa ai soccorsi. I sanitari del 118 una volta entrati nell’appartamento, hanno fatto irruzione nel bagno. Al suo interno il papà del noto blogger era senza vita.

Come raccontato in un post pubblicato su Facebook da Il Signor Distruggere, l’uomo aveva la febbre e poi dei problemi respiratori. Alla fine, purtroppo, non c’è stato niente da fare ed è deceduto.

Il post su Facebook –

“Questa mattina mio padre (che viveva da solo in provincia di Napoli) aveva la febbre e non riusciva a respirare, mia sorella è andata ad aprire la porta all’ambulanza e lo hanno trovato morto in bagno. Ne consegue che questa pagina non sarà aggiornata, almeno per oggi“.