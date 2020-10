0 Facebook Manifestazione a Napoli, la folla si riunisce in piazza del Plebiscito Cronaca 26 Ottobre 2020 17:58 Di redazione 3'

Continuano le proteste a Napoli dei commercianti e degli artigiani contro il DPCM del 24 ottobre. Oggi è stata indetta una manifestazione a Piazza Plebiscito, alle 18, per protestare contro le misure del governo. In piazza saranno presenti tutti i cittadini che si sentono colpiti dalle ultime disposizioni: dai lavoratori alle partite iva, dagli studenti ai disoccupati, fino agli attivisti dei collettivi del napoletano e le associazioni di volontariato.



“Una protesta pacifica”, dicono gli organizzatori. Ai lavoratori che parteciperanno è stato chiesto d’indossare le mascherine anti-Covid e rispettare il distanziamento. Ognuno porterà un cartello con le rivendicazione per il proprio settore. Alle ore 19 è previsto un minuto di silenzio. Poi il corteo si dirigerà verso la sede della Regione Campania a Palazzo Santa Lucia.

Lo slogan della manifestazione è: ” ‘A salute è ‘a primma cosa ma senza sorde nun se cantano messe?” Da giorni i commercianti e gli imprenditori napoletani sono scesi in strada per manifestare contro le ordinanze regionali e le norme nazionali anti-Covid.

FOLLA GIA’ IN PIAZZA

Piazza del Plebiscito blindata per la manifestazione. Una piccola folla e’ gia’ riunita in piazza. Ad accogliere i manifestanti c’è un bel dispiegamento di forze dell’ordine, tra polizia, carabinieri e Guardia di Finanza. Esposti striscioni che recitano “Tu ci chiudi tu ci aiuti” e “Per gestire l’emergenza subito reddito per tutte/i“. Le camionette delle forze dell’ordine sono schierate davanti a tutti gli accessi della piazza.

Le parole del sindaco de Magistris

Il sindaco Luigi de Magistris che aveva inizialmente annunciato la presenza di una delegazione di assessori alla manifestazione, ha poi fatto sapere tramite una nota che non sarà in piazza alle 18. “La delegazione di assessori che avrebbe dovuto partecipare alle ore 18 in Piazza Plebiscito alla manifestazione di cittadini con il solo scopo di essere, come sempre ha fatto la nostra amministrazione, tra il popolo per ascoltare, per comprendere, per mediare e per portare anche le nostre proposte, ha ritenuto di non recarsi in piazza per evitare strumentalizzazioni o pretesti anche da parte di eventuali frange, che nulla avrebbero a che vedere con i manifestanti, visto il dibattito che si e’ immediatamente acceso rispetto alla partecipazione di una rappresentanza dell’amministrazione comunale”.

“La delegazione manifesta solidarieta’ e vicinanza ai cittadini che parteciperanno in modo pacifico e non violento e che esprimono il loro pensiero e dissenso; la Giunta e il Sindaco gia’ nei prossimi giorni sono pronti a incontrare una o piu’ rappresentanze per decidere insieme quali possono essere le proposte e le decisioni da prendere nell’interesse esclusivo della citta’ che deve rimanere unita, coesa e non violenta”, conclude la nota.

