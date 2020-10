0 Facebook Maltempo, scatta l’allerta meteo gialla su Napoli e la Campania Meteo 26 Ottobre 2020 12:33 Di redazione 2'

Allerta meteo su Napoli e la Campania. La Protezione Civile regionale ha diramato una allerta meteo di colore giallo su quasi l’intera regione a partire dalle ore 23:59 di oggi, lunedì 26 ottobre alle 23:59 di domani, martedì 27 ottobre.

Sono attese forti piogge su quasi tutta la Regione a eccezione. Le uniche zone dove non è presente l’allerta gialla sono la Zona 4 (Alta Irpinia e Sannio) e la Zona 7 (il Tanagro). Per il resto, allerta gialla su tutte le altre zone (Zona 1: Piana Campana, Napoli e Isole, Area Vesuviana; Zona2: Alto Volturno, Matese; Zona 3: Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno, Monti Picentini; Zona 5: Tusciano, Alto Sele; Zona 6: Piana del Sele, Alto Cilento; Zona 8: Basso Cilento).

Quando torna il sole

Per mercoledì 28 ottobre dovrebbe tornare il bel tempo. Le temperature per domani non dovrebbero invece superare i 18 gradi di massime a Napoli, leggermente più basse nel resto della regione. L’ondata di maltempo è dovuta a un ciclone che, dopo aver attraversato il centro-nord, è ora in arrivo anche sul meridione col suo carico di piogge.

Previsioni per il giorno di San Martino

Già da mercoledì però, l’alta pressione tornerà imponente, portando giornate calde assolate, introno ai primi di novembre, cioè nel periodo detto Estate di San Martino. L’ 11 novembre, il gionro di San Martino è caratterizzato da un’ondata di caldo anomalo nell’emisfero boreale.