0 Facebook Proteste a Napoli, Animazioni Unite: estranei alla guerriglia Cronaca 24 Ottobre 2020 18:30 Di redazione 2'

“Venerdì mattina abbiamo dato il via a una mobilitazione che ci ha portato diverse volte a presidiare le sedi della Regione Campania al centro direzionale e a Santa Lucia e ci ha condotto a Roma per incontrare le altre associazioni di categoria del nostro settore. Nella serata di ieri, 23 ottobre, abbiamo preso parte alla manifestazione organizzata via Facebook da gruppi di commercianti, artigiani e partite iva in largo San Giovanni Maggiore a Pignatelli.

Abbiamo portato in piazza le nostre rivendicazioni e le nostre proposte. Ci teniamo a sottolineare la nostra assoluta e totale estraneità alla guerriglia che si è scatenata dopo le 23”. Lo dichiara Nicola Alonzo, rappresentante del consorzio di qualità delle agenzie di animazione della Campania “Animazioni Unite”, parlando delle proteste che si sono svolte ieri sera a Napoli.

“Non ci interessa esprimere giudizi di valore circa l’esplosione di rabbia che ha portato alla rivolta. Abbiamo però l’urgenza –aggiunge – di prendere le dovute distanze da qualcosa alla quale non abbiamo preso parte e che nessuno di noi, neanche per un istante, ha creduto utile per la nostra causa. Ci auguriamo che la stampa non si concentri solo sulla guerriglia urbana, ma riporti anche le nostre difficoltà e le nostre proposte: Contributo economico sui canoni di locazioni inerenti l’attività; contributo economico proporzionale al fatturato degli ultimi anni; esenzione dei contributi previdenziali e delle tasse nazionali 2020; esenzione dei tributi regionali e locali 2020 (IMU, TASI, TARI, COSAP-TOSAP); concessione gratuita occupazione suolo pubblico per l’anno 2020 (in vista della maggiore necessità anti Covid di utilizzare gli spazi esterni)”.