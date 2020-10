0 Facebook Quando parte il lockdown in Campania, attesa la firma della nuova ordinanza di De Luca Cronaca 23 Ottobre 2020 18:02 Di redazione 1'

L’ha annunciato e lo farà. Vincenzo De Luca è pronto a stabilire il lockdown in Campania, il governatore campano l’ha annunciato con un post su Facebook e poi l’ha ribadito nella sua consuetudinaria diretta del venerdì.

Quando inizia il lockdown in Campania

Il presidente De Luca è stato chiaro: “Se il Governo non stabilisce chiusura nazionale, la Campania procede autonomamente”. Non sarà, però, firmata oggi l’ordinanza per il lockdown in Campania annunciato poche ore fa.

L’ordinanza, secondo quanto riportato dall’Adnkronos, sarà firmata dal governatore campano tra sabato e domenica. Potrebbe avere un effetto immediato e dunque stabilire la chiusura della Campania.