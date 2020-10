0 Facebook Napoli, manifestazione fuori la regione: proteste e cori contro De Luca Manifestazione fuori la regione a Napoli contro De Luca. Una folla di persone tra commercianti e comuni cittadini hanno 'invaso' via Santa Lucia Cronaca 23 Ottobre 2020 00:44 Di redazione 1'

Fino a poco tempo fa un numeroso gruppo di manifestanti ha protestato all’esterno della sede della Regione Campania a Napoli. L’obiettivo dei cittadini radunatosi in via Santa Lucia è stato quello di dare una risposta alle restrizioni. Quelle previste nelle ultime ordinanze firmate dal Governatore Vincenzo De Luca.

Striscioni, cori e comizi per esprimere il proprio disaccordo rispetto alle disposizioni varate da De Luca. Non solo ristoratori, non solo commercianti. In via Santa Lucia c’erano tanti altri cittadini che hanno voluto contestare le recenti normative.

Manifestazione fuori la regione a Napoli contro De Luca

Chiusure anticipate, scuole chiuse, coprifuoco. La triade che secondo molti sta uccidendo economicamente e socialmente la Regione e il Paese. Domani molto probabilmente ci sarà la solita diretta Facebook del Governatore. Vedremo cosa risponderà.

