No al lockdown, Napoli si prepara alla protesta: stasera in centinaia a manifestare

Napoli dice no al lockdown, questa sera i lavoratori di varie categorie scenderanno in piazza per manifestare contro le ultime disposizioni imposte dal governatore della Campania Vincenzo De Luca per evitare la diffusione del Covid.

Centinaia di commercianti e ristoratori hanno indetto una protesta contro il lockdwn. I lavoratori già provati dalle recenti disposizioni, che prevedono la chiusura dei locali alle 23, si riuniscono in serata per protestare contro il blocco totale delle attività.

I lavoratori chiedono di essere tutelati: “Non si può fermare tutto o ad ucciderci non sarà il virus ma la fame”. Se a marzo la maggior parte delle persone temeva per la propria salute ora sono le finanze a preoccupare. Mesi di chiusura forzata hanno creato evidenti difficoltà economiche nella maggior parte delle famiglie.

Tanta la rabbia e la paura, che ha spinto centinaia di persone ad opporsi al Presidente. Un nuovo lockdown è un incubo che tutti i cittadini campani non vorrebbero mai rivivere.

L’ultimo bollettino registra più di 2 mila positivi al Covid in sole 24 ore. Per la maggior parte dei campani, però, la chiusura totale non è la soluzione giusta.

Ribellioni già ci sono state durante la giornata, dopo l’annuncio di De Luca è esplosa la rabbia sui sociale e una cinquantina di persone hanno bloccato con auto e moto gli ingressi autostradali dell’A3 Napoli-Pompei-Salerno.

In attesa della nuova ordinanza, che dovrebbe confermare il lockdwn in Campania, da stasera parte il coprifuoco alle 23 fino alle 5 del giorno successivo sono sospese tutte le attività commerciali e sarà vietato lasciare le abitazioni se non per motivi di necessità o di lavoro.

