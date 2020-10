0 Facebook L’Aquila: finiti i posti in ospedale, anziana muore di Covid nell’ambulanza Cronaca 23 Ottobre 2020 18:18 Di Cristina Siciliano 3'

A Luco dei Marsi (Abruzzo), un’anziana signora di 80 anni, ha atteso invano il ricovero nell’area Covid di Avezzano, poichè i posti letto erano tutti occupati. Dura protesta del sindaco, Marivera De Rosa, per la morte di Maria Giuseppa Palma, «avvenuta in circostanze inaccettabili – scrive il primo cittadino -.

Come ha riportato la Repubblica, sempre dal Don Orione è arrivata una nota: “Al momento la situazione è stabile all’interno dell’Istituto per anziani e persone fragili. Sono 55 gli ospiti positivi presenti nella struttura, ai quali si aggiungono oggi altri 4 anziani ricoverati nei giorni scorsi e dimessi dagli ospedali del territorio. I ricoverati presso le strutture ospedaliere del territorio sono al momento 10″.

Le parole di protesta del sindaco

“Abbiamo purtroppo dovuto apprendere della morte di una signora originaria di Luco, Maria Giuseppa Palma, avvenuta in circostanze inaccettabili – ha scritto il sindaco su Facebook -. Ricoverata nella Rsa Don Orione, è deceduta dinanzi all’ospedale”. Si trovava “a bordo dell’ambulanza nella quale ha atteso invano il ricovero nell’area Covid di Avezzano, i cui pochi posti letto erano già occupati”.

E ancora: “Ai familiari le più sentite condoglianze. La vicenda desta tristezza ma anche allarme. Perché è evidente che il sistema è già in tilt. E i numeri dell’emergenza che di giorno in giorno si susseguono ci dicono che nel nostro territorio ci si sta avviando rapidamente a un tracollo. La prima linea dell’emergenza opera sempre più in condizioni precarie che, purtroppo, spesso pesano anche sul trattamento delle altre patologie. Ma quello che si sta profilando in questi giorni è uno scenario che era possibile, se non atteso, ed è imperdonabile che oggi ci si trovi impreparati e si lascino i cittadini inermi di fronte al rischio e, ancor peggio, come testimoniato da ultimo anche dalla vicenda che ci tocca così direttamente, nella necessità, fino alle estreme conseguenze. Mancano medici, attrezzature, posti letto. Le condizioni della sanità marsicana sono ormai evidenti, ma abbiamo una pandemia in corso, ed è tempo che chi di dovere si assuma la responsabilità di decisioni e iniziative non più rinviabili, a partire dalla direzione sanitaria abruzzese al governo regionale, e che lo faccia ora! Saremo in prima linea per il nostro territorio e, sia chiaro, chiameremo a rispondere, in tutte le sedi e in ogni modo, i responsabili di ogni colpevole inadempienza”.