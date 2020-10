L’ultimo intervento televisivo di Flavio Briatore, ha fatto molto discutere. L’imprenditore in collegamento con Dritto e Rovescio, la trasmissione di Rete 4, ha attaccato l’allarmismo dei virologi e poi ha addirittura parlato di ‘Malati di serie A e di serie B’.

Flavio Briatore attacca i virologi: “Troppo allarmismo”

L’attacco di Flavio Briatore è stato rivolto a Massimo Galli per il modo di fare informazione: “Galli dovrebbe andare in giro a vedere cosa succede fuori dagli ospedali, non si muore solo di virus. Si muore anche di altre malattie che non hanno curato”.

“Adesso Briatore – ha tuonato Lorenzin – è diventato il primo virologo d’Italia?. Che sia un grande businessman glielo riconoscono tutti, ma che adesso si metta a fare la lezione a Galli… Vorrei capire se uno si fa male a Milano preferisce andare al Sacco o a casa di Briatore?”. “Adesso – si è sfogata l’ex ministro – si sta facendo, scusatemi, cattiva informazione! Cattiva informazione!”.