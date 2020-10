0 Facebook Coronavirus, De Luca chiede il lockdown: “E’ necessario chiudere tutto” News 23 Ottobre 2020 14:06 Di redazione 2'

Vincenzo De Luca spiazza tutti con un appello al Governo attraverso la sua pagina Facebook. Il governatore chiede il lockdown per bloccare l’aumento dei contagi, che da giorni continuano a essere alti. Secondo il presidente campano fermare tutto sarebbe l’unica soluzione.

De Luca chiede il lockdown

“🔴#CORONAVIRUS: i dati attuali sul contagio rendono inefficace ogni tipo di provvedimento parziale. È necessario chiudere tutto, fatte salve le categorie che producono e movimentano beni essenziali (industria, agricoltura, edilizia, agro-alimentare, trasporti). È indispensabile bloccare la mobilità tra regioni e intercomunale. Non si vede francamente quale efficacia possano avere in questo contesto misure limitate. In ogni caso la Campania si muoverà in questa direzione a brevissimo“, questo il post di Vincenzo De Luca .

Lockdown in Campania?

L’appello di De Luca arriva all’indomani della firma di un’ultima ordinanza, la numero 83 in Campania, che impone il coprifuoco a partire da questo venerdì. Dalle 23 alle 05 si blocca tutto, le persone avranno tempo di rientrare nelle loro abitazioni entro le 23.30. Sono queste le nuove regole decise dal governatore campano. Regole che hanno scatenato il malcontento in diversi settori economici. Proprio giovedì sera molti ristoratori e commercianti si sono riuniti davanti alla sede della Regione a Santa Lucia per chiedere aiuti maggiori in un momento di gravi perdite.

Adesso arriva questa nuova richiesta del governatore. Secondo De Luca tutti i provvedimenti attuati fino a questo momento si sarebbero dimostrati inefficaci a fermare la curva dei contagi.

