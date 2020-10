0 Facebook Test di gravidanza nella casa del GF Vip, Adua Del Vesco ha un ritardo Spettacolo 22 Ottobre 2020 22:09 Di redazione 2'

Test di gravidanza nella casa del Grande Fratello Vip. Quella di quest’anno è un’edizione ricca di colpi di scena, dopo il coming out di Gabriel Garko e le rivelazioni sulla presunta omosessualità di Massimiliano Morra pare adesso che Adua Del Vesco potrebbe essere incinta.

Adua avrebbe confidato a Dayane Mello di avere un ritardo. Maria Teresa Ruta e Guenda Goria, presenti durante la rivelazione, hanno subito consigliato all’attrice di effettuare un test di gravidanza per togliersi ogni dubbio.

“ Mi sento incinta “, avrebbe esclamato Adua Del Vesco dopo essere tornata dal confessionale, dopo che il Grande Fratello l’ha chiamata per capire meglio cosa stesse succedendo.

Il Gf non si è ancora espresso sulla questione, che molto probabilmente sarà affrontata nella prossima puntata, in onda venerdì 23 ottobre.

Il commento di Tommaso Zorzi

La notizia nel frattempo si è sparsa tra i concorrenti, Tommaso Zorzi avrebbe commentato divertito: “Ma perché in ogni reality in cui vado qualcuna rimane incinta? Puoi almeno chiamarlo Tommaso se è maschio? Non chiedo tanto”. Zorzi ha ricordato quello che è accaduto qualche anno fa a Pechino Express quando a scoprire di essere incinta nel bel mezzo del gioco fu Paola Caruso.

