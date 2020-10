0 Facebook L’accusa a Nina Moric e Fabrizio Corona: “Figlio in balia di due persone borderline, va protetto” Spettacolo 22 Ottobre 2020 13:13 Di redazione 2'

Al centro di un tira e molla tra i genitori, Carlos il figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric, è ormai sulle pagine di tutti i settimanali e siti di gossip. A parlare della sua condizione, visibilmente critica, anche l’opinionista Selvaggia Lucarelli. “Mi fa molta pena perché è in balia di due persone molto borderline e si capisce che cerca di non ferire nessuno dei due genitori. Si vede che è un ragazzo buono che sta vivendo, sin da piccolo, una situazione più grande di lui. Queste persone non dovrebbero andare in tv a parlare di un ragazzino, tanto più se è vero che ha problemi e prende psicofarmaci. Questo ragazzo va protetto”.

La giornalista de “Il Fatto Quotidiano” ha espresso all’Adnkronos tutto il suo disappunto sulla tempesta mediatica nata dalla pubblicazione da parte di Nina Moric di file audio e videochiamate riguardanti il figlio Carlos e le apparizioni televisive e i post pubblicati sui social da Fabrizio Corona in risposta all’ex moglie e alle loro problematiche familiari.

“Questa situazione non dovrebbe essere messa su piazza, nessuno dei due pensa al bene di questo ragazzo. Probabilmente anche prima (Carlos, ndr) è stato un ragazzino che è cresciuto in una situazione molto borderline. Forse degli organi esterni dovevano stabilire che questo ragazzo doveva crescere in un ambiente più sano, sono sicura che in una famiglia disagiata e con avvocati meno potenti questo bambino sarebbe cresciuto in un altro contesto” commenta.