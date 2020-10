0 Facebook Dramma nell’Avellinese, esce fuori strada: motociclista muore a 52 anni Cronaca 18 Ottobre 2020 19:27 Di redazione 1'

Sangue in strada questa domenica pomeriggio. Un motociclista, 52 anni, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto sul raccordo autostradale 2 “di Avellino“, in prossimita’ dello svincolo di Serino (km 22).

Il motociclo, per cause in corso di accertamento, e’ uscito di strada senza coinvolgere altri veicoli. Nell’impatto il conducente e’ pero’ deceduto, troppo gravi i traumi riportati nello schianto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma gli operatori del 118 non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso.

La polizia stradale ha provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto ed eventuali responsabilità. A causa dell’incidente si sono registrati rallentamenti in direzione Salerno. Il personale Anas e’ intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilita’ appena possibile.