0 Facebook Portici, due decessi nella casa di riposo: una vittima era positiva al covid Due decessi in una casa di riposo a Portici. L'annuncio e il cordoglio del Sindaco Cuomo attraverso un post pubblicato su Facebook Cronaca 16 Ottobre 2020 13:48 Di redazione 2'

A darne il triste annuncio è stato il Sindaco Enzo Cuomo. Sono deceduti due anziani all’interno della casa di riposo Pio XII di Portici. Il primo cittadino ha spiegato i fatti raccontando il pregresso patologico delle due vittime. Una di esse era positiva al coronavirus.

Due decessi in casa di riposo di Portici

Il post del Sindaco Cuomo –

“BOLLETTINO DEL 16 OTTOBRE CASA DI RIPOSO PIO XII

Nella giornata di ieri abbiamo purtroppo subito due perdite. Si tratta di due persone anziane, un uomo e una donna, decedute a causa di patologie pregresse.

Entrambi erano ospiti della RSA “Pio XII” e soltanto uno dei due era risultato positivo al Covid-19.

L’anziano, pur non essendo in condizioni gravi a causa del contagio, era stato trasferito al Covid Hospital di Boscotrecase. Il ricovero non ha necessitato di un trasferimento in terapia intensiva, ma nonostante ciò, ieri pomeriggio è deceduto.

La seconda vittima è una 95enne, risultata negativa al primo screening effettuato a seguito della scoperta del primo caso positivo nella casa di cura. Purtroppo anche in questo caso, sarebbero state le non ottimali condizioni di salute a causarne la morte.

Mi sento vicino alle famiglie dei due anziani, comprendendone l’intenso dolore provocato dalla morte. Al tempo stesso, voglio rassicurare i parenti degli altri ospiti della “Pio XII” in quanto sono in atto ormai già da giorni tutte le misure necessarie alla massima assistenza degli anziani.

I nostri “nonni” sono costantemente monitorati, senza fargli mancare qualche momento di dolcezza e di coccole. Gli aggiornamenti sulle condizioni degli anziani del “Pio XII” continueranno a essere assidui“.