Giusy Attanasio positiva al Covid, l’annuncio della cantante napoletana

Continua il contagio da coronavirus tra i principali esponenti della musica neomelodica napoletana. Dopo Gianni Fiorellino (in attesa del tampone), Andrea Sannino (poi guarito) e Maurizio Carpi (ricoverato al Cotugno) anche Giusy Attanasio è risultata positiva al Covid19.

Il post su Facebook –

“Cari amici miei come di consueto voglio rendervi partecipe come ogni cosa da me postata , visto e considerato che siete per me una grande famiglia anche se per la maggior parte virtuale ….sapete benissimo che in questo periodo mi sono sottoposta settimanalmente ai test “covid19” per salvaguardare me , la mia famiglia, il mio lavoro,il mio staff, ma soprattutto le persone che negli impegni lavorativi ho avuto contatto anche solo per un saluto o una foto.

Purtroppo oggi ho avuto l’esito del tampone fatto è stamattina a malincuore sono risultata positiva facendo il seriologico al cosiddetto COVID19 …. scrivo questo anche perché sto bene , non ho sintomi, tranne un po’ di stanchezza! ho tutelato la mia famiglia, i miei figli ke sono lontani da me già da giorni per lavoro , li ho tamponati e grazie a Dio stanne bene sono preoccupata come giusto che sia ,ma in fondo credo con le giuste precauzioni riesco e dico riusciamo a dimenticare questi brutti momenti ……

Quindi invito coloro ke da una settimana a questa parte hanno avuto a ke fare con me di controllarsi !!!Amici miei siate prudenti, siate intelligenti , alla fine riusciremo a sconfiggere questo maledetto periodo…

Vi abbraccio infinitamente e non mi sentirò per niente sola perché so che il vostro affetto mi avvolgerà in un velo di calore vi amo grazie a tutta la mia popolazione…

Sarò sempre una guerriera guagliuuuu“.