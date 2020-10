0 Facebook Bufera a Pomeriggio 5, Barbara D’Urso litiga in diretta con il suo ospite Spettacolo 15 Ottobre 2020 09:04 Di redazione 2'

Una puntata molto accesa quella di ieri a Pomeriggio 5. Durante la trasmissione si è tornati a parlare dell’emergenza sanitaria e Barbara D’Urso ha, come di consueto, invitato alcune persone a partecipare alla discussione.

La conduttrice ha presentato il primo ospite in collegamento, un agente immobiliare di Forlì che, contravvenendo al Dpcm, farebbe entrare nel suo studio solo clienti senza mascherina. L’uomo nonostante abbia già ricevuto due multe da 400 euro continua a ignorare il decreto, per scelta.

Bufera a Pomeriggio 5, Barbara D’Urso litiga in diretta con il suo ospite

Dopo aver presentato l’uomo Barbara gli ha lasciato la parola: “Nel mio ufficio con la mascherina non si entra“, così ha esordito l’agente immobiliare.

Barbara interviene rimproverando l’uomo per il suo comportamento, aggiungendo che quello che fa è rischioso perché può dare vita a un focolaio. “Siamo in un’emergenza”, ha replicato la D’Urso, visibilmente piccata dalla atteggiamento dell’uomo. “La sua è una provocazione troppo forte”. L’agente immobiliare inizia ad alzare i toni e accusa la conduttrice di fare “terrorismo mediatico“, chiamando la conduttrice come “sua luminosità”.

L’ospite a quel punto ha perso le staffe e ha iniziato a inveire contro la D’Urso e tutta la produzione lle programma: “Se mi hai contattato per farmi una ramanzina, hai trovato la persona sbagliata. Anche tu stai violando il Dpcm, sei in studio senza mascherina. State facendo terrorismo mediatico, giocando con i numeri”.

La conduttrice ha subito risposto a tono: “Tu ti permetti di dire che io gioco con i numeri, io leggo i numeri, oggi 7mila nuovi positivi. Qui non violiamo la legge, nel Dpcm ci sono anche le regole per gli studi televisivi. Prendo le distanze da quello che dici”.

LEGGI ANCHE – Caos nella notte al Grande Fratello Vip, interviene la regia: “Finitela, è vietato”