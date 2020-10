0 Facebook Napoli, si rifiuta di indossare la mascherina e picchia gli agenti Cronaca 15 Ottobre 2020 17:41 Di redazione 1'

Follia a Napoli, dove un uomo, di 32 anni e di origini serbe, ha insultato e picchiato i poliziotti che gli avevo chiesto d’indossare la mascherina.

Gli agenti dopo averlo fermato sulla circonvallazione di Napoli gli hanno intimato d’indossare il dispositivo di protezione personale. L’uomo si è rifiutato categoricamente e ha prima insultato i poliziotti e poi li ha aggrediti fisicamente.

Il 32enne è stato immediatamente bloccato e denunciato per resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale. Inoltre è stato multato per mancato rispetto delle regole imposte dal Governo in questo periodo di emergenza sanitaria.