0 Facebook Paziente ricoverato per Covid a Benevento si toglie la vita Cronaca 14 Ottobre 2020 16:41 Di redazione 2'

Dramma a Benevento, dove un paziente di 78 anni, si è tolto la vita, lanciandosi dalla finestra della stanza. L’uomo, originario della provincia di Benevento, era ricoverato dallo scorso 8 ottobre nel reparto di pneumologia/sub intensiva dell’area Covid dell’ospedale San Pio.

Paziente ricoverato per Covid a Benevento si toglie la vita

Secondo quanto ha chiarito l’azienda ospedaliera, le condizioni del 78enne erano in netto miglioramento e nulla nel suo atteggiamento poteva far presagire l’estremo gesto. “Il paziente, al giro visita di questa mattina, era risultato tranquillo e collaborante e aveva chiesto l’orario di arrivo del pranzo”.

“Dato che i parametri clinici erano in netto miglioramento – aggiungono i vertici dell’azienda ospedaliera – si attendeva la negativizzazione della patologia”.

Indagini in corso

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della questura che hanno avviato le indagini per ricostruire l’episodio. Sono i corso i rilievi per stabilire se si sia trattato di un incidente o se l’uomo, in preda alla depressione, si sia suicidato

LEGGI ANCHE – Paura a scuola, 18 bimbi e 4 insegnanti contagiati da una maestra positiva