Parroco del Sacro Cuore di Gesù ad Ercolano, Marco Ricci, positivo al Covid-19: chiude la chiesa Cronaca 13 Ottobre 2020

Sacerdote positivo al , la chiesa chiude ai fedeli. Ad Ercolano, comune dell’area Vesuviana, il parroco del Sacro Cuore di Gesu’, Marco Ricci, ha contratto il Coronavirus. A comunicarlo è stato lui stesso attraverso la sua pagina Facebook.

Ha detto di essere risultato positivo ”nonostante tutte le precauzioni sempre prese in chiesa, durante la messa ed altrove”. Don Ricci ha poi voluto spiegare di essere asintomatico e di sentirsi bene, ma in via precauzionale la chiesa sarà chiusa.

”Ho ritenuto di fare il tampone in via precauzionale per un eccesso di scrupolo perche’, dato il numero crescente dei contagi, il mio essere pastore tra la gente mi porta ad entrare in contatto con tante persone (proprio qualche giorno fa avevo fatto pure il test sierologico ed era risultato negativo). Voglio rassicurare tutti: sono asintomatico e sto bene, solo saro’ costretto a stare a casa in quarantena con mamma. Pertanto, in attesa di effettuare ulteriori accertamenti e di avere indicazioni del Vescovo e della Asl circa la sanificazione, la chiesa restera’ chiusa al pubblico e le Sante Messe e tutti gli appuntamenti parrocchiali saranno momentaneamente sospesi”, queste le parole di Don Ricci.

Il messaggio del parroco del Sacro Cuore di Gesù ha ricevuto subito molti like e commenti da parte dei tanti fedeli che lo seguono. In molti gli hanno augurato una pronta guarigione.