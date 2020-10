0 Facebook Dramma nel Casertano, non ce l’ha fatta Nicola D’Angelo: morto a 45 anni dopo un incidente Cronaca 13 Ottobre 2020 13:44 Di redazione 1'

Ha combattuto per un mese ma purtroppo non ce l’ha fatta. E’ morto Nicola D’Angelo, il motociclista di 45 anni rimasto coinvolto in un incidente a bordo del suo veicolo lo scorso 13 settembre.

San Marcellino piange Nicola D’Angelo

Ricoverato presso il reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale Loreto Mare, è deceduto dopo un mese. Dopo il terribile incidente non ha mai più ripreso conoscenza, era stato sottoposto anche a un delicato intervento chirurgico che però non ha potuto nulla contro le gravi lesioni che aveva riportato.

Dolore nel rione Campo Mauro, quartiere di San Marcellino dove Nicola viveva con la sua famiglia. Il quarantacinquenne lascia una moglie e tre figlie piccole. Non appena la notizia della sua scomparsa si è diffusa nel Casertano, in tanti si sono stretti al dolore della famiglia. Molte le parole di cordoglio per la morte del quarantacinquenne.