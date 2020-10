0 Facebook Cristiano Ronaldo positivo al Covid-19: le condizioni dell’attaccante della Juventus Calcio Napoli 13 Ottobre 2020 16:45 Di redazione 1'

Cristiano Ronaldo e’ positivo al Covid. Lo annuncia la Federcalcio portoghese, a poche ore dalla partita con la Svezia. L’attaccante della Juve e’ in isolamento ed e’ asintomatico.

Come sta Cristiano Ronaldo

La Federcalcio portoghese ha reso noto che Ronaldo ha lasciato l’allenamento con la Nazionale ed e’ stato posto immediatamente in isolamento. Il giocatore sta bene, e non ha sintomi.

A seguito della positività del campione juventino, tutti i restanti giocatori sono stati sottoposti stamattina a nuovi test, tutti con esito negativo, e sono a disposizione di Fernando Santos per gli allenamenti di questo pomeriggio, a Cidade do Futebol. Il Portogallo affrontera’ domani sera la Svezia in una partita valida per le qualificazioni alla Nations League.