Giada Malerba muore a 22 anni in un incidente: grave il fidanzato News 12 Ottobre 2020

Schianto in moto contro un guardrail fatale. Il tragico incidente è avvenuto sulla Statale 613 Lecce-Brindisi, all’altezza dello svincolo per la zona industriale. Giada Malerba, 22 anni, ha perso la vita sul colpo mentre il fidanzato è rimasto gravemente ferito.

Da una prima ricostruzione pare che Giada viaggiasse a bordo di una motocicletta guidata dal suo fidanzato, una Mv Augusta Brutale 910, quando per dinamiche ancora da chiarire, il mezzo si è schiantato contro il guardrail. Per la ragazza purtroppo non c’è stato nulla da fare, è deceduta subito. Grave il fidanzato, 32 anni, che è stato immediatamente trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Perrino.

Dolore per la morte di Giada

La notizia della morte di Giada Malerba ha lasciato attonite le tante persone che la conoscevano. Giovane amante dei cani, era molto attiva nella tutela dei cuccioli randagi. Tanti i messaggi di cordoglio per la scomparsa della 22enne: “Tu rimani la mia preferita, questo mi dicevi sempre e questo rimarrà per sempre nel mio cuore come da sempre lo sei tu. Fai buon viaggio cuginetta”, queste e molte altre le parole di cordoglio.