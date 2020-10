0 Facebook Incidente a Castel Volturno, Michele Cerrone è morto a 19 anni dopo giorni di agonia Cronaca 11 Ottobre 2020 12:06 Di redazione 2'

Non ce l’ha fatta Michele Cerrone, il 19enne rimasto vittima di un incidente con la macchina martedì scorso, a Castel Volturno. Michele era giunto in gravissime condizioni all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. Dopo tre giorni di agonia, il suo quadro clinico è peggiorato e nella giornata di ieri è deceduto.

Oltre Michele, altri tre compagni sono stati coinvolti nel terribile incidente. Francesco Fucci è deceduto sul colpo, gli altri due, di 24 e 21 anni, sono ancora ricoverati all’ospedale Pineta Grande.

I messaggi di cordoglio

Appena la notizia della morte di Michele ha iniziato a circolare in tanti hanno scritto numerosi messaggi di cordoglio sul profilo social del giovane.”

“Ogni volta che cercavo di vendere la mia Nintendo ci ripensavo, perché lì dentro trovo dei bei ricordi come questo… Era il giorno della gita al Parmalat, eravamo molto felici ed elettrizzati. E questo mi fa ricordare altri bei momenti trascorsi insieme. Uno dei più belli è stato il nostro primo allenamento sul lungomare, dove abbiamo parlato di molte cose. E tu sei stato lì a darmi consigli sia sullo sport che sulla vita, i quali mi hanno anche aiutato. Hai giocato un ruolo importante non solo nella mia vita, ma anche in quella di tante altre persone. Adesso che sali in cielo, continua a splendere con il tuo sorriso. Per sempre, il nostro Michele.”