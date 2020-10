0 Facebook Gabriel Garko parla del suo coming out e del fidanzato: “Non è stato per pubblicità, non mi vedrete più” Spettacolo 12 Ottobre 2020 18:12 Di redazione 2'

Gabriel Garko è tornato a parlare del suo coming out, questa volta a Live Non è la D’Urso. Dopo la confessione della sua omosessualità, tenuta nascosta per anni, l’attore primeggia su tutti i tabloid di gossip.

Da Barbara D’Urso Garko è apparso molto a sua agio, i due sono molto amici e lei conosceva già tutta la verità: “C’è chi ha alluso che questo coming out sia stato fatto perché avevo bisogno di popolarità. Allora dico che sono etero. Barbara per me è un’amica, e ha sempre saputo la verità. E ha sempre mantenuto riservatezza a riguardo”.

Il nuovo fidanzato di Gabriel Garko

La conduttrice napoletana ha chiesto a Garko come stesse il suo nuovo fidanzato partenopeo: “Gaetano sta bene, anche se a Milano ci hanno beccato i paparazzi. Mi ha destabilizzato l’incontro con i paparazzi a Roma. Lui l’ha presa bene, non gli interessano queste cose, ci sta seguendo in tv adesso”.

Alle accuse di Platinette che gli ha domandato perché fare questo caming out a puntate, l’attore ha risposto: “Non l’ho fatto per pubblicità. Da stasera non mi vedrete più in televisione. Avevo una necessità mia di dirlo, sono andata al GF per bloccare la manfrina portata avanti da Adua”.

Gabriel Garko e la relazione con Eva Grimaldi

Poi è tornato a parlare delle sue relazioni più conosciute, spiegando come fosse tutta una messinscena organizzata: “Eva Grimaldi e io eravamo d’accordo, abbiamo vissuto insieme per otto anni, abbiamo avuto un rapporto diverso. Io e Adua neanche ci vedevamo, c’erano solo le copertine, ed eravamo d’accordo così. Esistono tutt’oggi i matrimoni finti tra milionari. È tutto finto per il sistema, e perché il sistema funzioni. Un sistema che nega la libertà, ma prima non potevo fare diversamente, ho iniziato a lavorare a sedici anni”.