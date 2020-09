0 Facebook Miss ‘Non ce n’è Coviddi’ diventa influencer ed è boom di follower News 7 Settembre 2020 13:16 Di redazione 1'

Dopo aver pronunciato durante un’intervista andata in onda su Canale 5 la frase: “Non ce n’è Coviddi“, la signora Angela Chianello di Mondello (Palermo, Sicilia) è diventata un fenomeno dei social. Per lei in meno di 24 ore più di 100mila follower.

Numeri da record, quasi da influencer del web. Come riportato da Il Mattino, la parabola di Miss ‘Non ce n’è Coviddi è iniziata appena dopo il lockdown. I suoi video pubblicati su Instagram e la famosa frase pronunciata in dialetto, le avevano dato un pizzico di celebrità.

Addirittura, chiamata in causa da Barbara D’Urso, la Chianello aveva chiesto agli utenti del web di smetterla di utilizzarla come meme. Perché, “quell’intervista le stava rovinando la vita“. Poi il clamoroso e assurdo successo.