Coronavirus, mascherina obbligatoria se si passeggia ma non se si fa jogging

Il Viminale precisa con un circolare le ultime direttive riguardo la mascherina. “Con riferimento all’obbligo di indossare la mascherina nel corso dello svolgimento di attività motoria, il ministero dell’Interno precisa che, per tale attività, deve intendersi la mera passeggiata e non la corsa, anche quella svolta con finalità amatoriali, in quanto riconducibile ad attività sportiva. Quindi jogging e footing potranno continuare a svolgersi senza obbligo di mascherina”. Così afferma in una nota il ministero dell’Interno.

Chi fa jogging o footing non deve indossare la mascherina. Anche la bicicletta è equiparata all’attività sportiva. Sulla questione si erano accese le polemiche, poiché la frase aveva portato a diverse interpretazioni e dubbi.

Il ministero ha dunque chiarito: l’attività motoria della circolare era il semplice camminare, tutto quanto riconducibile ad allenamento, anche a passo sostenuto come nel footing, non obbliga a portare la mascherina.