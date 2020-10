0 Facebook Dramma a Caserta, uomo di 39 anni trovato morto in casa dai pompieri News 11 Ottobre 2020 19:00 Di redazione 1'

Da un po’ non rispondeva al telefono, così la sorella ha allertato i soccorsi. I Vigili del Fuoco sono giunti all’appartamento in via San Carlo, a Caserta e si sono trovati davanti alla macabra scoperta. Un uomo di 39 anni è stato ritrovato morto all’interno della propria abitazione.

Secondo quanto riporta Caserta c’è, oltre i vigili urbani è giunta sul posto anche un’autoambulanza, ma per l’uomo non si è potuto fare altro che costatarne il decesso. Ancora da chiarire le cause che hanno portato la porte dell’uomo.